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Наука

В России предложили выдвинуть на Нобелевскую премию создателей вакцины от коронавируса "Спутник V"

В Госдуме отметили, что научное открытие должно принести пользу всему человечеству
Ася КУЗНЕЦОВА
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Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учёных из Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, создавших первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" стоит выдвинуть на Нобелевскую премию 2021 года, заявили в комитете Госдумы по охране здоровья.

Заместитель председателя комитета Леонид Огуль отметил, что разработка учёных послужит на благо всего человечества в борьбе с угрозой, подобной которой население планеты в последний раз сталкивалось более ста лет назад во время эпидемии испанского гриппа. Сейчас в мире зафиксировано уже более 36 миллионов случаев заражения, а жертвами коронавируса стали более миллиона человек.

- И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом, - отметил Огуль.