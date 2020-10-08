Асад ответил на заявление Трампа о планах убить его

Асад счёл ожидаемыми планы Трампа по его ликвидации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах ликвидировать его, сказав, что убийство - обычный метод работы американских властей в последние несколько десятков лет во многих странах.

- Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего, - рассказал Асад в интервью РИА Новости.

Трамп признался ранее, что вариант ликвидации Асада обсуждался, но президента отговорил занимавший в тот момент пост министра обороны Джеймс Мэттис.

Асад также отметил, что военные США незаконно оккупировали Сирию и поддерживают террористов.