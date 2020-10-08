Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Асад ответил на заявление Трампа о планах убить его

Президент Сирии считает, что "американский метод" был ожидаем
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Асад счёл ожидаемыми планы Трампа по его ликвидации

Асад счёл ожидаемыми планы Трампа по его ликвидации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах ликвидировать его, сказав, что убийство - обычный метод работы американских властей в последние несколько десятков лет во многих странах.

- Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего, - рассказал Асад в интервью РИА Новости.

Трамп признался ранее, что вариант ликвидации Асада обсуждался, но президента отговорил занимавший в тот момент пост министра обороны Джеймс Мэттис.

Асад также отметил, что военные США незаконно оккупировали Сирию и поддерживают террористов.