Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: в Омской области протестировано более 500 человек

Экспресс-тестирование проходило в 5 городах Омской области. Фото: Минздрав России

Со 2 по 7 октября жители Омской области принимали участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах Омской области: Таре, Исилькуле, Омске, Таврическом, Калачинске. 3 октября в Омске проходило ночное тестирование. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 500 человек.

А также узнали, что ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус. Но сегодня при грамотной терапии и своевременном выявлении болезни с ВИЧ можно жить полноценной жизнью. Об этом рассказывали консультанты на общешкольных родительских собраниях, прошедших в рамках акции. А на лекциях для врачей первичного звена специалисты рассказывали об особенностях дотестового и послетестового консультирования, приводили новые факты о ВИЧ.

Кстати, в тестировании активное участие принимали журналисты области — сами посещали мобильные пункты (белые ГАЗели с красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»), сдавали тест, слушали консультантов. А потом через СМИ рассказывали о своем опыте. Это помогало привлечь внимание людей к проблеме и прийти на тестирование. На торжественной церемонии это отметила заместитель министра здравоохранения Омской области, начальник управления организации оказания медпомощи женщинам и детям министерства здравоохранения Омской области Анастасия Малова:

- Очень хорошо, что на всем протяжении акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» с нами активно работали средства массовой информации. Потому что информирование населения – это наша основная, очень важная задача. И каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус, чтобы в случае выявления заболевания мы смогли помочь сохранить жизнь и здоровье.

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Где еще можно сдать тест на ВИЧ

Фото: Минздрав России

Часто ВИЧ положительные люди часто даже не догадываются о своем диагнозе, соответственно не лечатся и заражают других. Единственный способ выявить ВИЧ в организме – сдать тест.

Сделать это можно как во время проведения Всероссийских акций Минздрава России, в мобильных пунктах тестирования, так и в поликлинике по месту жительства и в центрах СПИД, которые есть в каждом регионе.

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МПТ приедут в Тюменскую область

С 9 по 13 октября акция Минздрава России пройдет в Тюменской области. Тестировать будут в 5 городах: Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тюмени. Анонимное, безболезненное тестирование займет всего 15 минут. За это время можно будет обсудить со специалистом личные риски и узнать, что делать, если тест все же оказался положительным.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru