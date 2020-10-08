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Общество

Токсиколог, лечивший Навального в Омске, объяснил причины его состояния

Врач считает, что вызвать приступ у политика могли питание, алкоголь и дисфункция поджелудочной железы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев считает, что приступ Алексея Навального на борту самолёта мог случиться из-за несоблюдения диеты или употребления алкоголя.

- Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами, - заявил врач в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что врачи в Омске обнаружили при обследовании Навального дисфункцию поджелудочной железы. Это могло спровоцировать скачки сахара в крови. Их получилось стабилизировать за время пребывания политика в омской больнице.

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