Умер Владимир Долгих, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС

Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет.

Владимир Долгих был председателем Московского городского Совета ветеранов, депутатом Госдумы VI созыва и кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

- Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям, - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во ВКонтакте.

Долгих родился в 1924 году в Иланском селе Енисейской губернии.

Сергей Собянин рассказал в своём сообщении также, что в 1941 году Долгих пошёл добровольцем в Красную Армию и принимал участие в контрнаступлении советских войск под Москвой.

Владимир Долгих в течение пяти лет был представителем Москвы в Совете Федерации и возглавлял с 2002 году Московский городской совет ветеранов.

- Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память, - заключил московский мэр.