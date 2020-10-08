Глава Росстата рассказал, как перенес прививку «Спутником V». Фото: rosstat

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» сейчас находится на этапе тестирования. Добровольцы сделали прививки, теперь медики отслеживают состояние тестируемой группы. Среди первопроходцев много чиновников, например, глава Росстата Павел Малков.

Он признается, что в системе статистики переболело большое количество людей — около 500 человек, так что меры предосторожности не будут лишними.

- Мне удалось избежать болезни, хотя два моих заместителя болели. Решил принять участие в тестировании вакцины, привился в числе «экспериментаторов». Это двухкомпонентная прививка, два укола с перерывом в 21 день, - рассказал «Известиям» Малков.

Никаких страшных последствий глава Росстата не заметил, «ни температуры, ни озноба не было, только усталость под конец рабочего дня».

Журналист kp.ru тоже принял участие в тестировании вакцины. Врачи сразу предупредили: температуры не пугаться, детей три месяца не заводить.

Недавно проведенный опрос показал, что 73% россиян не готовы делать прививки от коронавируса.235 выступают за вакцинацию, 4% не видят необходимости у данном мероприятии, так как уже перенесли заболевание, а оставшиеся 10% респондентов не верят в реальность болезни.

Психологи объясняют, что большинством движет чувство страха, ведь в организм попадет ослабленный вирус, который поможет выработать иммунитет. Тем не менее, люди боятся болезнь даже в легком варианте, пишет Свободная пресса.