Минпросвещения: более 100 школ России перевели на дистанционное обучение

Согласно официальным данным на 8 октября, более 100 российских школ переведены на дистанционное обучение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно официальным данным на 8 октября, более 100 российских школ переведены на дистанционное обучение. Однако министерство просвещения на данный момент не оценивает ситуацию как критическую.

"Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27 процентов, не более", - сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Как уточняет ТАСС, глава министерства призывает усилить меры профилактики коронавирусной инфекции в регионах России.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале сентября Роспотребнадзор дал школам общие рекомендации по организации работы в связи с коронавирусом. В частности, санПиН постановил, что дети разных возрастов не должны контактировать во время перемен. Школьников и учителей с первыми признаками ОРВИ рекомендуют изолировать. Отмечалось, что данные правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Также в связи со сложной эпидемиологической обстановкой московских школьников отправили на осенние каникулы раньше положенного срока. По решению Сергея Собянина, каникулы продлятся с 5 по 18 октября включительно.