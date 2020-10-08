Эксперты назвали "вопиющие" ошибки при варке картофеля. Следуя этим советам, можно сделать еду более полезной

Названа грубейшая ошибка при варке картофеля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картофель теряет большую часть своих питательных веществ, если залить его холодной водой. Сохранить пользу продукта можно, положив его сразу в кипящую воду, сообщил портал Wirtualna Polska.

При этом солить картофель следует только после того, как он станет мягким.

Для сохранения полезных свойств в уже старых клубнях надо готовить их в мундире, а картошка сварится быстрее для пюре, если перед приготовлением нарезать её, а не варить целиком. Также в публикации предлагается добавить в воду молоко, лук и сливочное масло.

Ранее специалисты отметили, что вкусовые предпочтения россиян поменялись. Они стали отдавать предпочтение мясу и овощам, а картофель, хлеб и сахар употребляют меньше. Диетолог Светлана Титова объясняет это «модой» на здоровое питание. Людей призывают употреблять только правильные продукты, а вредные оставлять на полках в магазинах, пишет сайт argumenti.ru.