«Мы справились»: в Тюменской области уборочная кампания завершена

Александр Моор отметил, благодаря тому, что аграрии обновляют технопарк, применяют современные районированные сорта пшеницы, внедряют новые технологии обработки почв, удалось сохранить урожай. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

В Тюменской области аграрии завершили уборочную кампанию по зерновым, зернобобовым культурам – валовый сбор составил 1 млн 290 тыс. тонн при урожайности 19 ц/га, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор при подключении онлайн-включения из Ишима о результатах уборочной кампании и внедрении новых технологий в сельскохозяйственную сферу региона премьер-министру Михаилу Мишустину, который участвовал в выставке «Золотая осень-2020».

«В период действующих ограничений сельхозпредприятия ни на день не останавливали свою работу. Летом мы столкнулись с тяжелыми погодными условиями: жара, засуха. Но мы справились», – пояснил губернатор.

Александр Моор отметил, благодаря тому, что аграрии обновляют технопарк, применяют современные районированные сорта пшеницы, внедряют новые технологии обработки почв, удалось сохранить урожай.

Губернатор подчеркнул, что в Тюменской области продолжается реализация инвестиционных проектов. Так компания «Руском» создает в регионе полный комплекс по выращиванию и переработке бройлера на 40 тыс. тонн. В июле текущего года подписали тройственное соглашение с ГК «Дамате», «Россельхозбанком» и правительством Тюменской области по строительству в регионе крупнейшего в России племенных репродуктора по индейке и овцеводческой фермы.

Вячеслав Королёв, инженер технического отдела с обязанностями технолога по качеству компании «АминоСиб» отметил, что на заводе внедрили технологию производства промышленного лизина, устранив тем самым зависимость от импорта. На предприятии производят глютен и этиловый спирт.

За 2019 год предприятие произвело 12 тыс. тонн лизина, более 5 тыс. тонн глютена и 800 тыс. декалитров спирта. Продукция реализуется по всей России, экспортируется в другие страны. До 25% глютена отправлено в Белоруссию, Турцию и США.