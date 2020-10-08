Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 октября 2020: в стране выявлено 11 493 заболевших

Всего за время эпидемии российские врачи смогли вылечить от COVID-19 1 002 329 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России 8 октября за прошедшие сутки выявлено 11 493 новых случая заражения коронавирусом. Заболевшие зафиксированы во всех 85 регионах России. Оперштаб сообщает, что никаких симптомов коронавируса не было у 25,7% новых заражённых. Общее число зафиксированных случаев заражения в России достигло 1 260 112.

Выздоровели за минувшие сутки 7 054 человека. Всего за время эпидемии российские врачи смогли вылечить от COVID-19 1 002 329 человек.

Более ста заражённых за прошедшие сутки выявлено в Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Тюменской и Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге, в Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Ставропольском краях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком административных округах, республиках Коми, Крым, Удмуртия и Якутия.

За минувшие сутки от коронавируса и сопутствующих заболеваний скончался 191 человек, а всего за время пандемии погибли 22 056 человек.