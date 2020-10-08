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Нарышкин: У Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме Навального

Глава СВР заявил, что до выезда с территории России в крови политика не было ядов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Нарышкин заявил, что у России есть доказательства отсутствия токсичных веществ в организме Навального

Сергей Нарышкин заявил, что у России есть доказательства отсутствия токсичных веществ в организме Навального

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме Алексея Навального, пока он находился на территории РФ, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

- Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального, - передаёт ТАСС слова главы СВР.

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