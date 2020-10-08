Где находится президент Киргизии, рассказала его пресс-секретарь

Сооронбай Жээнбеков проводит переговоры с представителями разных политических сил. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в данный момент находится в Бишкеке. Также стало известно, что он лично проводит переговоры с представителями всех политических сил и заинтересован в том, чтобы беспорядки на улицах города прекратились.

"Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке", - сообщила ТАСС в четверг, 8 октября, пресс-секретарь главы Киргизии Толгонай Стамалиева.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru три дня назад начались беспорядки на улицах столицы Киргизии. Многотысячная толпа выступила против результатов парламентских выборов. Демонстранты в Бишкеке захватили здание Белого дома, а также освободили из СИЗО и тюрем многих осужденных политиков.

С этого момента президент Сооронбай Жээнбеков не появлялся на публике, однако было опубликовано его видеообращение. В нем глава государства заявил, что сознательно не отдал приказ применять силу против протестующих во время штурма Белого дома.

Ранее в МВД Киргизской республики сообщали, что местоположение действующего президента с момента начала беспорядков в стране неизвестно.