Попова: Говорить о новой волне коронавируса в России не стоит

Глава Роспотребнадзора рассказала, что сейчас мы наблюдаем продолжение эпидпроцесса Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что с начала осени процесс распространения коронавируса в России вновь развивается активно, утверждать о второй волне пандемии преждевременно. Такого мнения придерживается глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна", - заявила она в интервью на телеканале "Россия-24".

Попова также отметила, что действующие в России меры профилактики коронавируса эффективны, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что помимо борьбы с коронавирусом, перед здравоохранением стоит задача не снижать объемы плановой помощи.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России 7 октября за сутки выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1 248 619 случаев.