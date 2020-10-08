Более 20 человек госпитализированы после взрывов на складах в Рязанской области

После взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, медики госпитализировали более 20 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После взрывов на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области, медики госпитализировали более 20 человек.

"На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия. Одна женщина находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты", - сообщает пресс-служба Минздрава России.

Отмечается, что в эвакуационные госпитали за оказанием медицинской помощи обратились 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью и другими жалобами. Ситуация взята на контроль по указанию министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 7 октября, в бывшей воинской части в Рязанской области начался пожар и взрывы боеприпасов.