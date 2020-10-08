Благоустройство бульвара Белоусова в Ишиме завершается

Александр Моор (в центре) надеется, что «современный культурный центр станет центром творческой жизни города, а новый бульвар — любимым местом отдыха ишимцев». Фото пресс-служба губернатора Тюменской области

Работы по благоустройству бульвара имени Бориса Белоусова в городе Ишим Тюменской области выполнены на 90%: завершено озеленение, установлены детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, оборудуют скейт-парк. В оформлении многофункциональных площадок бульвара создатели проекта обыграли темы реки Ишим и произведений Петра Ершова.

Напомним, что проект благоустройства бульвара в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, проводимого Министерством строительства и ЖКХ РФ. Все работы по созданию зоны отдыха выполнены за счет средств федерального бюджета. Тюменская область профинансировала асфальтирование примыкающих к бульвару улиц и обустройство подъездов к жилым домам.

Центр культурного развития в Ишиме возводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Строительные работы в районе бывшего железнодорожного парка начались год назад. Техническая готовность объекта – 65%, сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2021 года. Подрядчик — компания «Ишимагрострой» обещает сдать объект раньше срока.

В центре на площади в 5 тыс. кв. м. разместятся зрительный и танцевальный залы на 500 и 200 мест, кабинеты для кружков, буфет, технические и административные помещения. В здании создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающую территорию благоустроят, оборудуют большую парковку и зоны отдыха.

«Надеюсь, современный культурный центр станет центром творческой жизни города, а новый бульвар — любимым местом отдыха ишимцев», - пояснил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор.