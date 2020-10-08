Фигуристка Евгения Медведева снялась с Кубка России

Спортсменка отказалась от выступления из-за обострившейся травмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на втором в сезоне этапе Кубка России в Москве, который пройдет с 10 по 13 октября. Ранее фигуристка также снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани по медицинским показаниям. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.

"Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины", - уточняют в Федерации фигурного катания на коньках России.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 16 сентября стало известно о том, что Евгения Медведева вернулась к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась с 2007 по 2018 год. Напомним, после Олимпиады-2018 спортсменка тренировалась с Брайанам Орсером.