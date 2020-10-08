Попова рассказала, болеют ли россияне коронавирусом и гриппом одновременно

Попова: в России нет случаев одновременной болезни гриппом и COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России нет заболевших одновременно гриппом и коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- На сегодняшний день нет случаев совмещения коронавируса и гриппа. Сейчас - время привиться от гриппа. На сегодняшний день нет значимых изменений, которые бы влияли на коронавирус, не замечено учёными, - заявила Попова в эфире телеканала "Россия-24".

Она также отметила, что случаи заражения гриппом в России сейчас единичны.

- Даже двух последовательных совместно связанных по эпидемиологии случаев гриппа мы ещё не видим, - отметила глава Роспотребнадзора.