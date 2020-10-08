Нобелевская премия по литературе 2020 присуждена Луизе Глюк

Барак Обама наградил Луизу Глюк госнаградой в сфере искусства в 2016 году Фото: REUTERS

Нобелевский комитет присудил премию в области литературы в 2020 году Луизе Глюк "за её безошибочный поэтический голос и суровую красоту, создающую индивидуальное существование универсальным".

Поэт родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии в 1943 году. Луиза Глюк преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Айовском, Бостонском и Йельском университетах.

В пресс-службе Нобелевского комитета отметили, что работы Луизы Глюк отличаются стремлением к ясности, а центральной темой её работ остаются детство и семейная жизнь, близкие отношения с родителями, братьями и сёстрами.

Свой первый сборник "Первенец" Луиза Глюк издала в 1968 году, а за изданный в 1992 году "Дикий ирис" она была удостоена Пулитцеровской премии. В "Диком ирисе" Глюк описала возвращение жизни после зимы в стихотворении "Подснежники".