«Будут сданы в срок»: глава Якутии проверил ход строительства федеральных автодорог

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия)

8 октября глава Якутии Айсен Николаев провёл совещание о ходе строительства федеральных автомобильных дорог и реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории республики.

В 2020 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республике выделено 4,8 млрд рублей. По итогам текущего года в нормативное состояние будут приведены 211 км региональных автодорог и 23,5 км улично-дорожной сети городской агломерации город Якутск.

Кроме того, на 1 октября 2020 года на строительство, капитальный ремонт и ремонт участков федеральных автодорог «Вилюй», «Колыма» и «Лена» из федерального бюджета предусмотрено почти 11 млрд рублей.

«Никаких предпосылок по недостижению плановых показателей нацпроекта по итогам 2020 года в республике не имеется. Все объекты будут сданы в срок», - отметил глава региона.

В 2021 году в рамках реализации нацпроекта запланирован ввод 224 км автодорог, из них 199 км – это региональные дороги, 25 км - городская агломерация город Якутск.

«Учитывая проведение большого объёма дорожно-строительных работ в следующем году, работы по контрактации объектов необходимо усилить и начать проводить уже в ближайшее время», - подчеркнул Айсен Николаев.

Говоря о федеральных автодорогах, Глава Якутии озвучил важность дальнейшего строительства участков автодорог «Вилюй», «Колыма» и «Лена». В частности, он отметил, что республика надеется на поддержку Федерального дорожного агентства по дальнейшему прохождению автодороги «Вилюй» по южному варианту через город Ленск, посёлки Пеледуй и Витим с выходом в город Мирный. В связи с этим в настоящее время ведутся подготовительные работы по передаче региональной автодороги «Мухтуя» в федеральную собственность.