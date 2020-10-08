В Госдуме назвали «рациональным предложением» запретить концерты в барах до конца 2020 года

В Госдуме назвали «рациональным предложением» запретить концерты до конца 2020 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал предложение запретить концерты в кафе и барах до конца 2020 года.

Инициатива поступила от депутата в Евгения Федорова, он уверен, что подобная мера сможет снизить число заболевших от коронавируса.

По словам Федота Тумусова, в предложении «есть рациональное зерно». Так как в данных заведениях люди часто находятся без масок.

- Когда звучит музыка, люди встают, танцуют, никто не думает о социальной дистанции. Самое главное требование — это, конечно, маски, социальное расстояние и, естественно, гигиена — элементарно руки мыть, — рассуждает о правилах безопасности депутат.

Он согласен, что строго соблюдать меры предосторожности во время концертов нельзя, а значит это может провоцировать рост заболевания.

- Условно говоря, если владельцы заведений будут требовать от посетителей дистанции и танцевать в масках… Но если они не могут этого обеспечить, тогда они действительно могут не приглашать музыкантов, - заключил Тумусов в беседе с RT.

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