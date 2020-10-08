В Кремле обратились к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Песков назвал растущее число коронавирусных случаев в России поводом для беспокойства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены статистикой суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что это является поводом для озабоченности и внутренней мобилизации каждого россиянина.

Говоря о перспективах борьбы с эпидемией, Песков отметил, что в регионах ситуация с распространением коронавируса понятнее для местного руководства и губернаторы принимают эпидемиологические решения самостоятельно.