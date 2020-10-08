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Коронавирус Covid-19

В Кремле обратились к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Песков призвал россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песков назвал растущее число коронавирусных случаев в России поводом для беспокойства

Песков назвал растущее число коронавирусных случаев в России поводом для беспокойства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены статистикой суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что это является поводом для озабоченности и внутренней мобилизации каждого россиянина.

Говоря о перспективах борьбы с эпидемией, Песков отметил, что в регионах ситуация с распространением коронавируса понятнее для местного руководства и губернаторы принимают эпидемиологические решения самостоятельно.