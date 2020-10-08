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Названы причины возникновения эха при разговоре по телефону

Так, его можно услышать, если аппаратура связи уже устарела
Дарья Казакова
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Оказалось, что эхо во время телефонного разговора может возникать по нескольким причинам.

Оказалось, что эхо во время телефонного разговора может возникать по нескольким причинам.

Фото: Shutterstock

Оказалось, что эхо во время телефонного разговора может возникать по нескольким причинам. При этом оно бывает двух разных видов - гибридное и акустическое. Однако ни в одном из случае эхо при телефонном разговоре нельзя объяснить прослушкой. Об этом в четверг, 8 октября, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергея Данилова.

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля", - объясняет эксперт.

Если в ходе установления соединения задействована проблемная аналоговая линия или устаревшая аппаратура связи, эхо будут слышать все участники разговора. Подобный эффект также может возникать в IP-сетях, если не активирована функция эходавления.