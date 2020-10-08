К тушению пожара в Рязанской области привлечена авиация

Bзрывы и пожар на военном складе в Рязанской области начался 7 октября Фото: REUTERS

На данный момент в тушении пожара в Рязанской области задействованы 3 вертолета Ми-8 армейской авиации западного военного округа и самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС. Сообщается, что на очаги возгорания уже сброшено 348 тонн воды. Экипажи вертолетов прошли соответствующую подготовку к выполнению задач тушения пожаров на открытых пространствах с воздуха с применением водосливных устройств ВСУ-5 емкостью 5 тонн.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в районе ЧС задействовано более 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76 и 3 вертолета Ми-8. Тушение пожара на территории Рязанской области продолжается. Также к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, взрывы и пожар на военном складе в Рязанской области начался 7 октября. Губернатор региона Николай Любимов ввел режим ЧС на территории Рязанской области. Спасатели МЧС вывезли на безопасное расстояние от места ЧП больше 2300 человек. Огонь и осколки от боеприпасов нанесли повреждения, как минимум, 17 жилым домам из Шелемишевских Хуторов и Дегтярки. Пострадали более 20 человек.