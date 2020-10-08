Глава Чувашии Олег Николаев распорядился наладить водоснабжение в Алатыре

Это должно предотвратить дальнейшее заиливание реки Суры. Как сообщил на заседании Высшего экономического совета министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев, работы будут вестись в рамках программы комплексного развития региона. Для этого из республиканского бюджета выделены средства в размере 27,5 млн рублей.

Специально по поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева Александр Героев, и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев, а также представители проектных организаций выезжали на место, чтобы оперативно разработать конкретный план действий по решению данного вопроса. К 2021 году местное водоснабжение должно быть уже налажено.

В настоящий момент к Суре уже подтягивается водоочистительная техника.

Олег Николаев лично курирует этот вопрос.