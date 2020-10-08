Эксперты рассказали, почему россияне больше всего недовольны бензином, колбасой и полуфабрикатами

Эксперты рассказали, почему россияне больше всего недовольны качеством колбасы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Роскачества, россияне больше всего недовольны качеством бензина (66%), мясными консервами (60%), замороженными полуфабрикатами (59%) и колбасными изделиями (57%).

А вот приправы, специи, мука, макароны, питьевая и минеральная вода нареканий не вызывают.

Директор Департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский объясняет, почему негодование потребителей выбрали данные продукты.

- Например, в колбасах чаще бывает незаявленный на этикетке состав, по сути, потребитель приобретает другой продукт. Товар не выполняет главную функцию, как и автомобильное топливо. Оно может даже испортить автомобиль, - рассказал эксперт ОТР.

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин уверен, что качеством обязаны заниматься товаропроизводители, рынок, торговля и потребители.

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