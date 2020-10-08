В реках Камчатки выявили превышения норм по загрязняющим веществам

В камчатских реках выявили превышения норм по загрязняющим веществам Фото: Нигина БЕРОЕВА

Росприроднадзор представил анализы проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке, которые показали значительное превышение норм по данным веществам. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России со ссылкой на исследование.

В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа в 6,7 раза и фенола в 2,9 раза.

- Химический анализ загрязняющих веществ, нефтепродуктов и тяжелых металлов, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки, - сказал глава управления Росприроднадзора Владимира Чернышев.

После этого эксперты смогут выявить опасные загрязняющие вещества: цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества.