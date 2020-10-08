Азербайджанские военные заявили, что не причастны к разрушению храма в Карабахе Фото: REUTERS

Азербайджанские военные заявили, что не причастны к разрушению храма в карабахском Шуши. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана в четверг, 8 октября.

- Повреждение церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской армии. Наша армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники, в отличие от вооруженных сил Армении, - говорится в заявлении.

Церковь Христа Спасителя, считающаяся символом Шуши, была накануне частично повреждена в ходе боевых действий в Карабахе. Архитектурный комплекс из церкви и колокольни был построен в 1868-1887 годы. Армянская сторона обвинили в разрушении храма армию Азербайджана.

Напомним, что боевые столкновения в Карабахе вновь начались в конце сентября текущего года. Стороны конфликта обвиняют друг друга в развязывании военных действий, опровергают заявления противника, сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанного Карабаха и его столицы Степанакерта.

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