В МВД раскрыли подробности «минирования» аэропорта в день инцидента с Навальным Фото: Евгения ГУСЕВА

Сообщение о «минировании» аэропорта в Омске в день инцидента с Алексеем Навальным поступило из Германии. Об этом сообщил в четверг, 8 октября, замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

- Анонимное сообщение о «минировании» отправили с помощью почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы расположены в Германии, - сообщил он.

В связи с эти полицейские направили в ФРГ запрос о правовой помощи, чтобы установить отправившего сообщение владельца почты. Российские правоохранители также проверят версии о том, что сообщение о «минировании» отправили, чтобы помешать экстренной посадке самолета с Навальным.

Сергей Потапов добавил, что информация о «минировании» аэропорта была закрытой и не разглашалась, в связи с чем возникает вопрос, из каких источников об этом узнал сам Навальный.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, полицейские хотят опросить Марию Певчих, которая сопровождала блогера в Сибири, в рамках проверки данных о его возможном «отравлении». Правоохранители установили, что она не является сотрудницей ФБК.