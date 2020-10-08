В Сингапуре запустят круизы "в никуда"

Власти Сингапура разрешат резидентам страны отправляться в круизы без остановок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Сингапура разрешат резидентам страны отправляться в круизы без остановок в других странах в попытке оживить отрасль, пострадавшую из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что пилотные круизы планируют запустить в ноябре, а максимальная загруженность не будет превышать 50%.

Глава туристического управления Сингапура Кейт Тан отмечает, что запуск подобных круизов - возможность для круизных операторов пересмотреть опыт проведения круизов и снова завоевать доверие пассажиров.

Как сообщает Financial Times, все пассажиры и члены экипажа перед посадкой на лайнер будут сдавать тест на коронавирус. На борту будет необходимо носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

Это не первая подобная инициатива. Ранее жителям Сингапура предлагала "слетать в никуда" - самолеты вылетали, а затем возвращались в аэропорт, а пассажиры могли провести в воздухе около трех часов. Однако так как подобные рейсы несут ряд отрицательных экологических последствий, авиаперевозчики отказались от такого решения.