При обстреле храма в Карабахе пострадали российские журналисты

Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе Фото: REUTERS

При главному храму в карабахском Шуши Казанчецоц сегодня нанесли еще один удар, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе российские журналисты. Об этом передает издание Sputnik Armenia в четверг, 8 октября.

- Удар был нанесен по тому же месту, что и ранее днем. К сожалению, в результате есть пострадавшие.Среди них - журналисты из России, - говорится в заявлении агентства.

Представители министерства обороны Армении также сообщили, что в результате повторного обстрела собора в карабахском Шуши ранение получил иностранный журналист. Его доставили в медицинские учреждение.

Ранее армянская сторона сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар собору Святого Христа Всеспасителя, построенному в XIX веке. Как сообщал сайт kp.ru, азербайджанские военные заявили, что не причастны к разрушению храма в Карабахе и никогда не берут на прицел исторические, культурные и религиозные строения.