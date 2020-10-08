Магнитная буря в России 21 октября 2020: природное явление продлится несколько дней

Магнитный бури часто становятся причиной головное боли у метеозависимых людей Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН спрогнозировали начало магнитной бури в России 21 октября 2020 года. Природное явление начнется по второй декаде текущего месяца и продлится несколько дней, говорится в прогнозе на официальном сайте института.

Магнитная буря класса G1 начнется 21 октября, а спустя четыре дня она перерастет в среднюю бурю класса G2. Затем магнитосфера нашей планеты будет возбуждена еще в течение трех дней и только 29 октября придет в норму.

Ученые различают пять уровней магнитных бурь - от G1 до G5. Бури первого, самого слабого уровня, способны спровоцировать сбои в работе энергосистем и оказаться влияние на пути миграции птиц и животных.

Более сильные бури могут вызвать нарушения коротковолновой связи и работы систем навигации, учинить сбои напряжения в промышленных сетях. Во время данного природного явления также наблюдается повышенная солнечная активность, поэтому полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

Ранее метеорологи назвали самое разрушительное и опасное природное явление на территории России. Оказалось, что больше всего ущерба наносят мощные шквалистые ветры.