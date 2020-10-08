В Краснодарском крае поступления доходов в бюджет выросли, несмотря на коронавирус

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в августе этого года подписал антикризисный план восстановления экономики. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Поступления доходов в бюджет Краснодарского края выросли, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, в регионе продолжают реализовываться все принятые ранее социально-экономические программы.

- Сегодняшние темпы восстановления и развития экономики позволяют нам не отказываться от ранее поставленных целей стратегии социально-экономического развития региона. К 2025 мы ставим себе планку по доходам в 450 млрд рублей, - сообщил Вениамин Кондратьев. - Уже сейчас, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, мы фиксируем положительную динамику поступления доходов в бюджет. Последние два месяца есть рост по всем основным доходным источникам.

Благодаря вовремя оказанной бизнесу антикризисной помощи региону удалось сохранить стабильную работу практически всех отраслей. Предприниматели получили поддержку по 93 направлениям, средства выделялись из краевого и федерального бюджетов. По словам губернатора, помощь получили почти 140 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Меры поддержки вводились поэтапно, в последнем пакете финансовая помощь была выделена для транспортных организаций, учебных заведений дополнительного образования и курортного бизнеса.

Вениамин Кондратьев подчеркнул: к прежнему, докризисному объему доходных поступлений в бюджет регион вернется уже в следующем году.

- На уровень прошлогоднего, рекордного для края бюджета мы, конечно, не выйдем. Доходы, без учета разовых платежей 2019 года, снизятся на 20 млрд, но эта цифра уже меньше, чем прогнозировалось изначально, - отметил глава Кубани. - К показателям 2019 года планируем вернуться уже в следующем году.

В августе этого года губернатор подписал антикризисный план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В него вошли как меры поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, так и пакет преференций для инвесторов, которые способны оживить деловую активность в регионе.

- В плане мы определили те меры, которые позволят достаточно скоро преодолеть негативные последствия пандемии и вернуться к экономическому росту. К тем целям и задачам, которые стоят перед нами в рамках национальных проектов, стратегии социально-экономического края до 2030 года. Отдельное внимание уделили помощи МСП – малый бизнес все же пострадал от пандемии больше других, - рассказывал Вениамин Кондратьев.

Глава региона поставил задачу запустить к 2021 году на Кубани не менее 100 новых инвестиционных проектов. Для желающих вложить свой капитал в экономику области создаются привлекательные условия.