При обстреле в Карабахе ранение получил российский блогер Юрий Котенок Фото: REUTERS

Один из раненных во время обстрела карабахского Шуши журналистов – российский блогер Юрий Котенок. Как сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на заявление властей непризнанного Карабах, врачи в настоящее время борются за его жизнь.

- Пострадал российский блогер и военный корреспондент Юрий Котенок. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, - сказали в пресс-центре в четверг, 8 октября. Вместе с ним пострадал еще один журналист и их сопровождающий, но их ранения легкие.

Глава информационного центра при правительстве Армении сообщил, что при обстреле города ранения получили несколько представителей средств массовой информации.

- В Шуши получили ранения несколько журналистов. Мы получили предварительные данные из Степанакерта, что состояние российского журналиста тяжелое, его сейчас оперируют, - сообщил он.

Напомним, что в первом обстреле главного храма в Шуши, который случился сегодня днем, армянские военные обвинили армию Азербайджана, однако та опровергла данную информацию, заявив, что никогда не берет на прицел исторические, культурные и религиозные строения.