Дуров сообщил, что Apple требует заблокировать три белорусских Telegram-канала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Apple потребовала от мессенджера Telegram закрыть доступ к трем каналам, раскрывающим личности белорусских силовиков. Американская корпорация обеспокоена тем, что публикация подобной информации может спровоцировать насилие.

"Я думаю, что это не черно-белая ситуация, и я предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS", –прокомментировал ситуацию создатель приложения Павел Дуров в своем блоге.

Напомним, в Белоруссии начались протесты сразу после выборов президента, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко.