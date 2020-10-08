В Индонезии решили оставлять пометки на домах зараженных коронавирусом

В Индонезии намерены оставлять пометки на домах зараженных коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти столицы Индонезии Джакарты предложили помечать красной дома зараженных коронавирусной инфекцией местных жителей. Такая меры помочь инспекторам отслеживать тех, кто находится на самоизоляции, пишет в четверг, 8 октября, издание Jakarta Post.

Местный омбудсмен Тегу Нугрохо раскритиковал подобную инициативу: по его мнению, такие «пометки» могут привести к стигматизации заболевших и возможным проявлениям агрессии в их адрес.

По данным опроса, около 17 процентов или 45 миллионов жителей Индонезии не верят в существование коронавируса. В это же время специалисты Института молекулярной биологии в Джакарте еще в августе говорили, что в государстве выявлен измененный штамм коронавируса под маркировкой D614G. Он, по их информации, является более заразным и найден у 40 процентов зараженных индонезийцев.

По официальным данным, в стране медики зафиксировали более 315 тысяч инфицированных, из них 82 тысячи в столице. Количество летальных исходов от коронавируса или осложнений после него в Индонезии достигло отметки в 11,5 тысячи человек.

Напомним, что министерство здравоохранения России порекомендовало жителям страны провести предстоящие выходные дома, не помещать места массового скопления людей и ограничить использование общественного транспорта, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.