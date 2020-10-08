Юные музыканты со всей страны блеснут талантами на фестивале «Семеновская кадриль»

В этом году фестиваль "Семеновская кадриль" пройдет онлайн.

Юные музыканты могут принять участие в 5 межрегиональном фестивале народного творчества им. И.Т. Шестерикова «Семеновская кадриль», который пройдет 22 ноября в дистанционном формате. В этом году конкурс посвящен 75-летию Победы и 85-летию известного композитора.

- Очень важно помнить, чтить и продолжать традиции талантливых земляков. Фестиваль им. И.Т. Шестерикова проводится на базе одноименной детской музыкальной школы в Семенове, в которой долгое время работал известный нижегородский композитор. Благодаря конкурсу, который проводится в его честь, юные музыканты получают возможность не только заявить о себе, но и воспользоваться региональной поддержкой, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурс проводится по двум номинациям: инструментальное исполнительство – сольное и ансамблевое исполнительство на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, гармони и гуслях, а также народное пение – соло и вокальные ансамбли. Возраст участников - от 7 до 16 лет включительно.

Участникам необходимо до 1 ноября сделать видеосъемку выступления, выложить запись на Youtube.com, а также отправить заявку по электронному адресу: narodniki@nnumc.ru. Ознакомиться с положением фестиваля «Семеновская кадриль» можно на сайте Учебно-методического центра художественного образования Нижегородской области.

В этом году детская музыкальная школа имени И.Т. Шестерикова в Семенове закупила новые музыкальные инструменты и учебное оборудование в рамках национального проекта «Культура», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. На эти цели поступило 2 млн руб.

«Всего в Нижегородской области 17 образовательных учреждений в сфере культуры закупили более 400 музыкальных инструментов. Радует, что, несмотря на пандемию, подавляющее большинство музыкальных колледжей и школ искусств получили новое музыкальное оборудование в срок. Уверен, это повысит профессиональный уровень учащихся и мотивирует их на новые достижения», – добавил губернатор Нижегородской области.

Справочно:

Шестериков Иван Трифонович родился 26 июня 1935 года в д. Федосеево Семёновского района. Автор свыше 200 сочинений разных жанров, среди которых - вокально-хоровые произведения, произведения для фортепиано, духовых, струнных, народных инструментов. Его имя занесено в «Справочник баяниста» наряду с именами крупнейших композиторов, педагогов и исполнителей. Любовь к родному Семёнову, керженским лесам Иван Трифонович пронёс через всю свою жизнь и посвятил им большое количество произведений, среди которых - «Семёновская кадриль» и «Керженский хоровод».