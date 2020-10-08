Google запустил обучающую платформу для тех, кто ищет работу в посткризисный период

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Компания Google объявила о запуске новой обучающей платформе. На ней каждый желающий сможет найти тематические курсы, которые помогут при поиске работы в посткризисный период.

Компания уточняет, что новая платформа будет особенно актуальна для тех, кто хочет осваивать дисциплины, связанные с цифровыми технологиями. Разработчики готовы предложить и общие курс: «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование». Портал создан совместно с центром «Моя карьера» - проектом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на лето 2020 года Росстат сообщал о росте безработицы в 4,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечалось, что основная причина роста безработицы - это остановка предприятий общепита, торговли, таких отраслей как туризм, индустрия развлечений, бытовые услуги. То есть рост безработицы напрямую связан с ограничительными мерами из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.