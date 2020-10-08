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Коронавирус Covid-19

Эксперт объяснил, почему женщинам нужно чаще менять сумочки во время пандемии

В противном случае повышается риск заболеть
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, почему женщинам нужно чаще менять сумочки во время пандемии

Эксперт объяснил, почему женщинам нужно чаще менять сумочки во время пандемии

Фото: Евгения ГУСЕВА

Женские сумочки могут быть источником повышенной опасности во время пандемии коронавируса. Основная причина – постоянный контакт с немытыми руками владелицы.

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ в Долгопрудном Станислав объяснил, в чем таится опасность.

- Мы знаем, что коронавирус на разных поверхностях выдерживает разное время, поэтому безопаснее чередовать сумки. Несколько дней ходить с одной, потом обработать ее, отправить на карантин, взять другую, - отмечает эксперт.

Если покажется, что это чрезмерная предосторожность, то в борьбе с коронавирусом все средства хороши.

Вместо сумки со сложным кроем лучше взять минималистичный вариант, который легко почистить. Самой моделью будет рюкзак из текстиля, а вот замшевые изделия сложны в уходе, их можно испортить, если регулярно чистить.

В борьбе с вирусами можно обрабатывать сумки и рюкзаки антисептическим спреем. Особое внимание нужно уделить молниям и ручкам и, конечно же, не стоит игнорировать внутреннюю часть сумки.

- Еще одна опасность – телефон. Он тоже может быть источником распространения инфекции, - цитирует слова Станислава Отставнова интернет-издание Подмосковье сегодня.

Еще одна рекомендация, которая понизит шансы заразиться коронавирусом - это соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скоплению людей. В Минздраве попросили россиян не выходить в ближайшие выходные из дома, с 10 по 12 октября, чтобы не обострять ситуацию с коронавирусом, сообщает телеканал "360".

Распространение коронавируса в мире