МИД Карабаха рассказал о состоянии раненых российских журналистов Фото: REUTERS

Состояние одного из раненных в Шуши россиянин оценивается как крайне тяжелое, двух других - средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в четверг, 8 октября, в министерстве иностранных дел непризнанного Карабаха.

- Состояние пострадавшего при обстреле Юрия Котенка оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Состояние Левона Арзанова и Гранта Бадаляна - средней тяжести, поэтому их жизни ничего не угрожает, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что вторая раз за сегодняшний день был был нанесен удар по собору Святого Христа Всеспасителя в городке Шуши, в 10 километрах над столицей непризнанной республики Степанакертом.

В результатет обстрела ранения получили российский военный корреспондент Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также сопровождавший их Грант Баладьян, тоже гражданин России.