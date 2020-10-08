В Дании неизвестный выдавал себя за Тихановскую на заседании парламента Фото: REUTERS

Неизвестный человек под видом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и принял участие в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании. Об этом сообщается на сайте датского органа власти в четверг, 8 октября.

В ходе заседания члены комитета обсуждали политическую ситуацию в Белоруссии. У «Светланы Тихановской» якобы возникли технические проблемы с видеокамерой, из-за чего ее изображение отсутствовало, и можно было слушать только голос.

Только спустя 40 минут заседания парламентарии заподозрили, что что-то не так, и приняли решение досрочно завершить встречу. Отмечается, что во время обсуждения политики не сказали ничего, что могло бы поставить внешнеполитическую линию Дании под угрозу, хотя обычно такие заседания проходят в обстановке секретности.

- Я надеюсь, что это просто глупая шутка, но я обеспокоен тем, что кто-то так просто мог подключиться к онлайн-собранию, - сказал председатель Совета по внешней политике говорит Мартин Лидегаард.

Его заместитель Майкл Йенсен в свою очередь отметил, что после данного инцидента парламентарии будут требовать включать видеокамеру во время виртуальных обсуждений.