Раненных в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван Фото: Александр КОЦ

Раненных в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван, когда все они станут транспортабельны. Один из корреспондентов находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию, у двои других - ранения средней тяжести, сообщила в четверг, 8 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что посольство РФ в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов.

- Посольство России в Ереване находится в контакте с армянским министерством внутренних дел на фоне ранения наших журналистов в зоне конфликта. Один из них – в тяжелом состоянии, ему проводят операцию. У двух других ранения средней тяжести, они также будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван, - сказала Мария Захарова в интервью агентству ТАСС.

Напомним, что в результате обстрела в Шуши сегодня ранения получили российский военный корреспондент Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также сопровождавший их Грант Баладьян, тоже гражданин России.

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