МИД РФ: инцидент с Навальным стал поводом для введения санкций против России Фото: REUTERS

Инцидент с Алексеем Навальным стал только поводом для возможного введения против России санкций, которые готовились уже давно. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- На наш взгляд, санкции уже где-то в недрах разрабатывались, Запад давно хотел ввести против России новые санкции. Им нужен был повод, мотив, нужна была какая-то история, сказала Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в России по данному инциденту проводится проверка.

- Мы не можем от Германии получить ответы на запросы. Почему никто не ответил? Санкции они подготовили, а ответить на запрос генпрокуратуры они не могут, - подчеркнула Мария Захарова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, МВД России сегодня сообщило, что информация о «минировании» аэропорта в Омске в день инцидента с Алексеем Навальным поступила из Германии.