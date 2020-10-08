В Южной Корее горит небоскреб: пострадали 49 человек

Фото: кадр из видео

Мощный пожар охватил небоскреб в городе Ульсан Южной Кореи. Возгорание началось на 12 этаже строения и из-за сильного ветра быстро распространилось на все 33-этажное здание. Как сообщат в четверг, 8 октября, агенство Yonhap, в результате пожара уже пострадали по меньшей мере 49 человек.

По предварительной информации, 15 человек госпитализировали в медицинские учреждение. Из полыхающего небоскреба эвакуировали 43 жильца.

Отмечается, что жилые квартиры занимают большую часть многоэтажного строения, с четвертого по 33 этаж проживают более 127 семей.

В настоящее время местные пожарный службы пытаются потушить возгорание, однако из-за его масштаба и сильного ветра ситуация усложняется. Причина пожара пока что не известна.На опубликованных кадрах с места событий видно огонь, который охватил строение и горящие бетонные плиты отваливаются от здания и падают вниз.