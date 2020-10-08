Мишустин поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит 9 октября Армению Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 9 октября посетит Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в четверг, 8 октября.

- Главы правительств обсудят вопросы функционирования ЕАЭС, регулирование трансграничной электронной торговли, а также ход исполнения актов союза. Особое внимание уделят эпидемиологической ситуации на фоне распространения коронавируса, - говорится в сообщении.

На заседании также планируют принять решения об исполнении бюджета Евразийского союза за прошлый год и обсудить бюджет на 2021. Главы правительств государств-членов объединения могут утвердить совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения по некоторых продуктам сельского хозяйства, а также принять решение о проработке совместных мер поддержки экспорта товаров.