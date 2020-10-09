Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 октября 2020 года составило 3323 человека

Среди заболевших 41,1% — от 18 до 45 лет. Фото: REUTERS

Столица продолжает бороться с коронавирусом, но пока цифры по количеству заболевших не радуют медиков. В столичных клиниках и лабораториях последние дни выявляют около 3000-4000 заболевших ковидом. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 14% больше, чем за предыдущую. Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 октября 2020 года составило 3323 человек.

- Среди заболевших 41,1% — от 18 до 45 лет. В Москве за сутки госпитализировано 1008 пациентов с коронавирусом. Под аппаратами ИВЛ в больницах города находится в настоящее время 255 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Москве.

Среди новых выявленных случаев 10,6% — дети. Но сейчас школьники как раз переведены на удаленку. В скором времени цифры могут снизиться. Соблюдать домашний режим попросили и старшее поколение - людей в возрасте 65+. Снизить цифры по заболевшим должно и ограничение по выходу в офисы. Продолжать выходить на предприятие могут "критически важные" сотрудники - отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих (или опасных) производств. Установленные требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.

Врачи к тому же настаивают, что нужно соблюдать дистанцию, ограничить контакты, носить маску и перчатки.

- Вы не надели маску – заболела ваша семья и соседи, с которыми вы ехали в лифте. Вы пренебрегли антисептиком – через несколько дней в больницах прибавилось пациентов, - говорит Марьяна Лысенко, главврач ГКБ 52.