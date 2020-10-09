Коронавирус в Москве, последние новости на 9 октября 2020 года: кого переводят на удаленку

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса выздоровел еще 1341 пациент. Фото: REUTERS

Число заболевших коронавирусом на 9 октября составляет 3323 человек. Основываясь на цифры, врачи продолжают напоминать о необходимости ношения масок и перчаток в общественных местах. А столичные власти - отвечать на вопросы о переводе на удаленку.

- С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, - напомнили в мэрии города.

Выходить на работу будут "критически важные" сотрудники - отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих производств. Распространяется ограничение и на онлайн-магазины.

Сотрудников попросили предоставить личных данных (номеров авто и карт Тройка) в отчетные таблицы.

- Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами, - объясняют в мэрии Москвы.

В городе продолжаются рейды по супермаркетам, кафе, кинотеатрам. Более 70 нарушителей масочного режима выявили в ходе утреннего рейда в супермаркетах Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также в магазинах быттехники "М.Видео".

- За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 4000 рублей, - сообщил начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков.

Столичному "Спартаку" грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение мер профилактики коронавируса во время матча Спартак-Зенит на стадионе "Открытие Арена". Решение вынесут 12 октября в Тушинском суде.

Одновременно приходят и позитивные новости - количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от ковида в Москве, увеличилось до 257 703, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.