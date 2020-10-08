Россия зеркально ответит на возможные санкции из-за ситуации с Навальным, заявила Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия готова зеркально ответить на возможные санкции от Германии и Франции из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом в четверг, 8 октября, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Любые санкции, ограничения, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному - к зеркальным ответным мерам, - отметила она в интервью телеканалу "Дождь".

Мария Захарова добавила, что Организация по запрещению химического оружия готова передать данные по ситуации с Навальным только с разрешения Берлина, однако предыдущие четыре запроса о правовой помощи от Генпрокуратуры России так и остались без ответа.

- Это какая-то бесконечная веселая карусель, сколько уже можно?, - возмутилась Мария Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель российского МИД также сказал, что по инциденту с Навальным не предоставлено никаких доказательств, а западные страны предлагают «поверить им на слово». По ее словам, Запад не стремится разобраться в ситуации, а использует ее как предлог для введения санкций.