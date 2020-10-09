Важные новости о коронавирусе Фото: Александр ГЛУЗ

Число заболевших коронавирусом в России на 9 октября 2020 года составило 11 493 человека. Инфекцию выявили в 85 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Как отмечают специалисты, 25,7% от общего количества зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего инфицированных, свыше трех тысяч, выявили в Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, с чем связан стремительный рост заболеваемости covid-19 в столице. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, увеличение числа с положительным тестом на коронавиурс связано с тотальным несоблюдением масочного режима. Люди не используют маски в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах, а также в кинотеатрах. Из-за несоблюдения москвичами крайне необходимых эпидемических мер, коек для заболевших может не хватить.

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