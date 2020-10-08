ВОЗ зарегистрировала новый суточный рекорд заражений коронавирусом

ВОЗ зарегистрировала суточный рекорд новых заражений COVID в мире Фото: REUTERS

Специалисты Всемирной организации здравоохранения зарегистрировали новый суточный рекорд по приросты зараженных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки, по их данных, количество инфицированных увеличилось еще на почти 339 тысяч человек.Это следует из графика на сайте ВОЗ в четверг, 8 октября.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом выявили в Северной и Южной Америке – 122 715 зараженных, а также в Европе – 96 996 случаев.

Как сообщал сайт kp.ru, за сегодняшний день в России выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом, новые инфицированные есть во всех регионах государствах. Общее число зафиксированных случаев заражения в России достигло 1 260 112.

Специалисты российского Минздрава посоветовали гражданам провести предстоящие выходные дома, воздержать от походов в гости, не помещать места массового скопления людей и ограничить использование общественного транспорта, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.