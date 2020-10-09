Свежие новости об Алексее Навальном на 9 октября 2020 года: оппозиционер восстанавливается и раздает интервью

Мы собрали последние новости о ситуации с Алексеем Навальным на 9 октября 2020 года Фото: REUTERS

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, по его собственному признанию, стремительно восстанавливается после выписки из берлинской клиники "Шарите". Дает интервью ведущим немецким изданиям и в целом активно делится с подписчиками собственными оценками того, что с ним произошло. "КП" собрала свежие новости об Алексее Навальном на 9 октября 2020 года.

Тем временем ситуацией с удовольствием пользуются и западные партнеры Москвы: ранее Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды заявили, что намерены призывать страны ЕС к введению очередного пакета санкций против России, которая якобы совсем не расследует инцидент с оппозиционером.

По данным источников французского издания Le Monde, в санкционный список предлагается внести девять лиц - сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Ограничения предполагают запрет на въезд в Европу и блокировку банковских счетов, если таковые обнаружатся в юрисдикции ЕС.

В МИД РФ на это отметили, что любые санкции против России получат зеркальный ответ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также напомнила, что Москва неоднократно запрашивала у Берлина и ОЗХО правовую помощь в расследовании дела Навального. Речь идет о передаче результатов анализов и обследований оппозиционера, на основании которых в ФРГ заявили о предполагаемом "покушении".

Однако ОЗХО отказывается передать материалы без разрешения ФРГ, а в Берлине в свою очередь "кивают" на ОЗХО.

- Это какая-то бесконечная веселая карусель, сколько уже можно? - возмутилась Захарова.

Всего МВД России направило шесть запросов по делу Навального в ФРГ, Швецию и Францию, в том числе с требованием вернуть незаконно вывезенные из РФ вещественные доказательства. Следователи опросили 230 человек, с которыми оппозиционер контактировал перед госпитализацией.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Первую помощь оппозиционеру оказали в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родных, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите», откуда блогера выписали 23 сентября.